ذكرت صحيفة "بارسا يونيفرسال" الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يزال يسعى إلى ضم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني رغم أن صفقته قد تتكلف قيمتها الإجمالية 300 مليون يورو منها 70 مليون عمولة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر (21 عامًا) سيكون متاحًا مقابل رسوم قدرها 75 مليون يورو في الصيف بفضل بند جزائي موجود في عقده مع بوروسيا دورتموند لكن التكاليف الإجمالية للصفقة يمكن أن تتجاوز 300 مليون يورو إذا كان أحد العوامل في الأجور والعمولات.

وأضافت أن الوفد المرافق لهالاند يطالب بعمولة تبلغ 70 مليون يورو كجزء من الانتقال، موضحة أنه من أصل 70 مليون يورو، سيحصل وكيل المهاجم مينو رايولا على 40 مليون يورو ، بينما سيذهب 30 مليون يورو المتبقية إلى والد نجم دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، يعطي لهالاند أولوية عندما يتعلق الأمر بتعزيز هجوم نادي برشلونة للموسم المقبل، إلا أن هذه المطالب تثبت أنها مشكلة لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية.

وعلى الرغم من كل شيء، طلب تشافي من رئيس النادي جوان لابورتا مزيدًا من الوقت، في انتظار تطور في السيناريو من قبل مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي قد ينتهي به الأمر إلى إعطاء الأولوية لسعادته الرياضية ومشروعه في المستقبل، بدلاً من الأموال.

وعلى أي حال، أفادت الصحيفة بأن مستقبل هالاند سيكون معروفًا قبل 30 أبريل المقبل، لذلك سيظل لدى برشلونة الوقت للقيام بعمليات مهمة أخرى.