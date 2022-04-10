وقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين الجهتين.

وقالت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي، في تصريح صحافي لها، إن توقيع تلك الاتفاقية بين الجهتين جاء في إطار السعي نحو تطبيق الخدمات الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بما يحقق السرعة في الإنجاز، ويوفر معلومات آمنة وصحيحة من مصادرها الموثوقة بما يضمن أقصى درجات الحماية للمواطنين .

وذكرت الخشتي أن الربط الإلكتروني الذي تم بين الجهتين للحصول على شهادة راتب العسكريين، وشهادة لمن يهمه الأمر وذلك لاختصار الدورة المستندية وتقديم خدمات الائتمان بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أن "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات في البنك بالتعاون مع المختصين بوزارة الداخلية "، فضلا عن توسيع شبكة الربط الإلكتروني مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والبنوك التجارية، وهي الخدمات التي كان من شأنها زيادة معدل المعاملات الإلكترونية التي يتم إنجازها عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك بشكل كبير.

وذكرت الخشتي : أن « الائتمان » يحرص دائما من خلال إدارته التنفيذية على استكمال هذا التوجه والذي من شأنه تعزيز الحوكمة المؤسسية وأداء الأعمال بمهنية وشفافية والتي ستنعكس إيجاباً في الحفاظ على المال العام‎.

وأكدت الخشتي : أن البنك كان من بين أولى الجهات الحكومية التي تدعم وتتبنى المقترحات الخاصة بإنجاز التعاملات الإلكترونية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المراجعين والعملاء حيث قام البنك بعملية ربط إلكتروني مع 28 جهة منذ العام 2014 وآخرها الربط الإلكتروني الــ 29 مع وزارة الداخلية.

من جانبه أشاد البرجس بالخدمات الإلكترونية المتميزة التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي وتسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية لتحقيق الحوكمة.