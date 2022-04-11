أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 37 مخالفا لقانون العمل و20 متغيبا و14 وافدا منتهية اقاماتهم، وذلك في حملة لرجال مباحث الاقامة في منطقة الري وأيضا تم توقيف 3 وافدين من دون اثبات. وبحسب بيان للوزارة فإن الحملة نفذت بتعليمات من وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، لتنفيذ السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين.



من جهة أخرى، كشفت قوة النجدة عن تحرير 980 مخالفة مرورية وضبط مطلوب و5 متغيبين وشخص بحوزته مواد مسكرة ومتعاطين وفض 3 مشاجرات الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، كشفت الإدارة العامة للمرور عن أن الحوادث المرورية تسببت خلال مارس الماضي في وفاة 18 شخصا.