ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً بـ 9 سرعات ومحرك V6 بقدرات عالية يوفران تجربة قيادة مميزة على الطرق

مقاعد تتسع لثمانية ركاب ولوحة عدادات رقمية جديدة كلياً قياس 12.3 بوصة وشاشة رأسية قياس 10.8 بوصات

تتميز نيسان باثفايندر الجديدة بنظام دفع رباعي ذكي جديد كلياً بسبعة أوضاع فريدة للقيادة

دبي - طلال بارا



لطالما كانت نيسان باثفايندر واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المفضلة لدي، واليوم، وبعد مرور 35 عاما على إطلاق الطراز الأول، أتواجد في إمارة دبي لأشهد على انطلاقة الجيل الخامس الجديد كليا المستوحى من الطراز الأصلي وتراثه العريق بالقدرات اللافتة التي لطالما تميزت بها باثفايندر.



صحيح أن الجيل الرابع من «باثفايندر» أصاب العديد من عشاق هذه المركبة بخيبة أمل، لكن ما نراه أمام أعيننا اليوم يوحي بأن شيئا مختلفا سيعيد لهذه المركبة أمجادها، وهذا ما سنكتشفه معا في تجاربنا المطولة على متن نيسان «باثفايندر» الجديدة كليا.



البداية مع التصميم الخارجي، حيث يجمع الجيل الخامس من باثفايندر بين الطابع التقليدي واللمسات الحديثة ويمتاز بتصميم جريء يبرزه مزيج فريد من العناصر والهوية المتفردة، وتمنح مصابيح LED الأنيقة التي تتخذ شكل حرف C بالإضافة إلى شبك V-Motion الأمامي المميز والشعار الجديد كليا سيارة باثفايندر حضورا لافتا، فيما يعكس عمود C المائل، والشبك ثلاثي الفتحات، وأقواس المصدات البارزة تصميم الطرازات السابقة، وترسخ شارات باثفايندر في الداخل والخارج، بما في ذلك الحروف البارزة على الباب الخلفي وقوالب الأبواب، هوية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.



تصميم جريء ولافت



تم تصميم كل عنصر من نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كليا ليعكس طابع القوة والقدرات المتميزة. فهي تتميز بمقدمة بارزة وهيكل عريض ومصدات مدعمة، وبمسافة أقصر بين العجلات ومقدمة السيارة وخلفيتها (مقارنة بالتصميم السابق). وتتوافر باثفايندر الجديدة كليا بثلاث فئات هي S وSV وSL وتقدم كل منها مستويات أعلى من الراحة، والفخامة، والقدرات المتميزة للعملاء.



ويكرم طراز الجيل الخامس الجديد كليا طراز باثفايندر 1987 الأصلي من خلال عناصر التصميم التي تشمل رفارف العجلات البارزة، والشبك ثلاثي الفتحات، والعمود C المائل. وتطغى تصاميم على شكل حرف U على المصدات، مما يمنح السيارة طابع القوة، فيما توفر المرايا الخارجية المزدوجة التي تعمل بالكهرباء ومؤشرات الانعطاف الجانبية LED لمسة مميزة من الأناقة. أما في الخلف فتلتف مصابيح LED العريضة حول الجوانب وتبرز حداثة الطراز، ويشير الباب الخلفي الكهربائي الذي يعمل بالحركة إلى التصميم اللافت للجيل الأول من باثفايندر بالإضافة إلى الشعار الظاهر بأحرف كبيرة الحجم مصنوعة من الكروم.



يتميز تصميم باثفايندر الجديدة بكونه حديثا ومألوفا في آن، حيث تساهم عجلات الألمنيوم المتوافرة كسمة قياسية بحجم 18 أو 20 بوصة في منحها طابع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المتينة. كما تظهر مزايا نيسان واضحة في تصميم باثفايندر الجديدة من خلال السقف الانسيابي والمصابيح العلوية الرفيعة التي تعمل في النهار.



وتتوافر نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كليا بعشرة ألوان للهيكل الخارجي من بينها الأحمر الكهرماني القرمزي والأبيض اللؤلؤي الصاخب. وتتوافر أيضا خمس مجموعات طلاء ثنائي اللون بما فيها الأبيض اللؤلؤي الصاخب مع الأسود المعدني الفائق، واللون الفضي المعدني مع الأسود المعدني الفائق، والرمادي الصاخب مع الأسود المعدني الفائق، والأحمر الكهرماني القرمزي مع الأسود المعدني الفائق، والأخضر اللؤلؤي مع الأسود المعدني الفائق.



مقصورة عصرية وفخمة



تتميز المقصورة الداخلية لسيارة باثفايندر باستخدام مواد فاخرة وبتصميم يعكس المتانة والرحابة. ويجد السائق والركاب في الداخل مقصورة عصرية وواسعة تعزز الراحة والمرونة بفضل المقاعد الأمامية المهوأة، ومقعد السائق الكهربائي الذي يمكن تعديله بثمانية اتجاهات، والذي يوفر دعما لجسم السائق بأربعة اتجاهات، ومقعد الراكب الأمامي الكهربائي القابل للتعديل باتجاهين. كما تم تعزيز مرونة المقاعد لتتسع قياسيا لثمانية أشخاص، أو لسبعة أشخاص حيث تتوافر باثفايندر ولأول مرة بمقعدين فرديين في الصف الثاني قابلين للطي (في فئة SL). فقد زودت مقاعد الصف الثاني بنظامEZ FLEX® ويمكن طيها بلمسة زر واحدة على الجانبين الأمامي والخلفي للمقاعد، مما يسهل حركة الركاب في المقعد الخلفي.



كما زادت مساحة التخزين في السيارة حيث يوفر صندوق الأمتعة الجديد سهل التنظيف مساحة تخزين تبلغ 54.4 ليترا إضافيا، فضلا عن صندوق تخزين كبير عند اللوحة المركزية للأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، ومنطقة فارغة تضيف مساحة تخزين تبلغ 13.4 ليترا. كما أصبحت الرحلات الطويلة أكثر متعة مع توفر 16 حاملا للأكواب و5 منافذ USB ورف تخزين جديد فوق صندوق القفازات، إضافة إلى نظام التحكم الأوتوماتيكي القياسي بدرجة الحرارة في ثلاث مناطق ونظام التحكم بالحرارة في الصف الثاني وفتحات السقف الخلفية.



وتتوافر مقاعد من القماش المنسوج أو الجلد أو المقاعد المكسوة بجلد الأنيلين الفاخر بمجموعة من الألوان مثل الرمادي الداكن والرمادي الفاتح واللون الكستنائي، إضافة إلى اللمسات المعدنية البرونزية المصقولة. أما الإضاءة الداخلية المحيطة الجديدة فتهيئ الأجواء لخوض كل أنواع المغامرات. كما تم رفع مستويات الهدوء داخل المقصورة بشكل كبير من خلال إضافة زجاج أمامي مصفح عازل للصوت، وزجاج سميك للصف الثاني، وعزل أكبر للأبواب والأرضية، وزيادة بنسبة 60 في المئة في امتصاص ضوضاء المحرك. وتحسنت الرؤية الخارجية من خلال أعمدة أرفع ومرايا خارجية مثبتة على الأبواب. ويساهم السقف البانورامي الذي يمكن فتحه وإغلاقه بلمسة واحدة في جعل المقصورة أكثر إضاءة ورحابة.



ومن بين المزايا اللافتة لوحة عدادات رقمية جديدة قياس 12.3 بوصة توفر للسائق مجموعة متنوعة من خيارات التنقل السهل بين البيانات. كما يتوفر كسمة قياسية نظام NissanConnect مع تطبيق Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام Apple CarPlay اللاسلكي ولوحة شحن الهواتف الذكية لاسلكيا. ويكمل لوحة العدادات الرقمية نظام Bose Premium الصوتي الذي يتضمن 12 مكبر صوت مع شاشة رأسية اختيارية قياس 10.8 بوصة في فئة SL.



منظومة سلامة متطورة



ولضمان سلامة كافة الركاب، زودت باثفايندر 2022 الجديدة كليا بنظام الوسائد الهوائية المتقدم من نيسان كسمة قياسية بما في ذلك عشر وسائد هوائية تتوافر قياسيا.



كما زودت باثفايندر 2022 الجديدة كليا بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان مثل نظام ProPILOT الذي يتميز بدوره في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السائق من خلال الحد من التسارع والتوجيه والفرملة في ظروف قيادة محددة، كالقيادة على الطرق السريعة ذات المسار الواحد. كما زودت بعض فئات باثفايندر الجديدة كليا بنظام تثبيت السرعة الذكي ونظام تشغيل المحرك عن بعد لمزيد من الراحة والملاءمة.



كما تتميز بدرع السلامة 360 كسمة اختيارية وذلك لتوفير حماية معززة من خلال نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزود بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف، ونظام التدخل لمنع مغادرة حارة السير، ونظام المساعدة بالضوء العالي، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي. وتعزز شاشة الرؤية الخلفية وشاشة الرؤية الشاملة الذكية والشاشة الرقمية عالية التعريف في الفئات الأكثر تقدما مستوى أعلى من السلامة إضافة إلى نظام NissanConnect لتعزيز تجربة السائق عند القيادة.

جاهزة للمغامرة

زودت باثفايندر الجديدة كليا بمحرك DOHC من 6 أسطوانات سعة 3.5 ليترات مع نظام حقن مباشر يولد 271 حصانا وعزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليا من 9 سرعات يوفر تسارعا لافتا ويعزز ثقة السائق على الطرق المعبدة والوعرة.



وتمنح نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كليا العملاء حرية خوض المغامرات بكل ثقة، حيث تتميز بنظام دفع رباعي ذكي جديد كليا وبسبعة أوضاع فريدة للقيادة. كما تسمح قدرة الجر القصوى البالغة 1500 كلغ للسائق بسحب القوارب والمقطورات، وتضمن الأقراص المهواة في العجلات الأربع، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام تعزيز الفرملة فعالية التوقف في كافة السيناريوهات.