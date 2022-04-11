في خطوة تجسد التعاضد والتكاتف الذي جبل عليه الكويتيون، وفي إطار سعيها الدائم في التخفيف عن أصحاب الأعمال خلال الأزمات، دعت شركة عقارات الكويت أصحاب المحلات المتضررة من الحريق الضخم الذي طال سوق المباركية التاريخي، الى عرض بضائعهم وممارسة أعمالهم من خلال سوق الكويت والسوق الكبير.

وقال بدر الهاجري، نائب الرئيس ـ الإدارة العقارية في شركة عقارات الكويت: ستقوم الشركة بتوفير محلات لأصحاب المحلات المتضررة في كل من سوق الكويت والسوق الكبير بأسعار رمزية لمدة سنة مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر مجانية، هذه ليست مبادرتنا الأولى في مجال خدمة المجتمع، فالشركة قامت بطرح وتنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» والتي أثرت بشكل سلبي على قطاع المحلات والمطاعم بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.



وختم الهاجري إن الشركة لا تدخر جهدا في تقديم المبادرات التي تعود بالنفع على كل قطاعات الاقتصاد الوطني ويحقق الصالح العام، لذا فإن الشركة على استعداد للمساهمة في إعادة تطوير منطقة المباركية، نظرا لمكانتها التراثية والشعبية والسياحية والتجارية.