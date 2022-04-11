عقد بنك وربة شراكة استراتيجية مع شركة «ترانز كريت» للأعمال اللوجستية وذلك لتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتقوم شركة «ترانز كريت» بتقديم أجود الخدمات للمشروعات الصغيرة في أوامر تنفيذ الطلبات ما بعد البيع وإدارة سلسلة الإمداد، كما تقدم تسهيلات جمركية للشركات بالإضافة إلى عملها بتخزين وتبريد جميع البضائع، ما يتيح للبنك تقديم أفضل الخدمات لعملائه. وفي هذا الصدد، رحب حمد تيسير المطوع المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية للأعمال بهذه الاتفاقية، مؤكدا حرص البنك التام على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لاسيما بعد الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهذه المشاريع بعد جائحة كورونا، وأضاف أن هذه الشراكة تأتي دعما لفئة الشباب تحديدا للمساهمة بتنمية مشاريعهم استجابة لخطة الكويت التنموية لعام 2035 لجعل الكويت مركزا اقتصادية في المنطقة.



من جهته، قال أحمد القناعي مدير تطوير الأعمال وعلاقات العملاء في شركة ترانز كريت أن هذه الشراكة مع بنك وربة ستخدم شريحة كبيرة من شباب الكويت، وأن عقد مثل هذه الشراكات مع البنك ستسهم بالازدهار في سوق الاستيراد والتصدير الكويتي، ما سيعزز القيمة التجارية للمشاريع المتوسطة والصغيرة المحلية مع محيطها في المنطقة والعالم.