



يؤكد خبراء التغذية والنوم على تأثير نوعية الطعام والشراب التي نتناولها قبل النوم، وأثرها في جودة النوم، ويقدم الخبراء نصائح عن أفضل المشروبات التي يمكن إضافتها إلى الروتين اليومي قبل النوم:



الحليب: يمكن أن يساعد شرب الحليب ليلا بعض الأشخاص على الاسترخاء قبل النوم، تقول اخصائية التغذية والمؤلفة توبي أميدو «يقول العديد من الأشخاص إن ذلك يساعدهم على الاسترخاء والقلق، ورغم عدم وجود دليل علمي، إذا كنت تشعر أن تناول مشروب مليء بالعناصر الغذائية قبل النوم يساعدك على النوم بشكل أفضل والاسترخاء، فاستغل ذلك».



ويشير الخبراء إلى أن الحليب يساعد في تخفيف اضطرابات النوم، إذ يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، فإن كوبا من الحليب قبل النوم ليس فقط وجبة خفيفة مشبعة توفر 13 عنصرا غذائيا أساسيا، لكنها قد تساعد أيضا في تحسين نوعية النوم.



البابونج: عشبة تأتي من الأزهار التي تشبه الأقحوان لعائلة نبات Asteraceae وقد تم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في الحرمان من النوم.



عصير الكرز: يحتوي عصير الكرز على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويساهم في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين الأداء الرياضي، ويحتوي على كميات عالية من الميلاتونين يسمى السلائف التربتوفان، مما يساعد على النوم بشكل أفضل. و«أظهرت الدراسات أن شرب عصير الكرز، وبخاصة من الكرز الحامض، قد يزيد من إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين». وأظهرت الأبحاث المتعلقة بعصير الكرز والنوم تحسنا في جودة النوم، وانخفاض عدد مرات الاستيقاظ ليلا، وزيادة وقت النوم.



شاي اللافندر: استخدم اللافندر على مر الزمان كشكل من أشكال العلاج بالروائح، ويعتقد على نطاق واسع أنه يخلق تأثيرات منومة، ويعمل كمثبت للمزاج، ويعزز المشاعر الإيجابية للأمهات تجاه أطفالهن، وقد توصلت الأبحاث الأخيرة إلى أنه يمكن أن يعمل كمهدئ، ويتم صنعه عن طريق تخمير البرعم الأرجواني لنبتة Lavandula angustifolia بالماء الساخن.

المصدر: «eat this»