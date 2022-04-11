على الرغم من أن أحداث مسلسل «سنوات الجريش» تدور في عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية شاهدنا ظهور المطربة المغربية رجاء بلمير وهي تغني الاغنية المغربية الشهيرة «جريت وجاريت» للمطربة الكبيرة نعيمة سميح، علما بأن هذه الاغنية كتبها الشاعر المغربي الراحل علي الحداني أواخر الستينيات وتغنت لأول مرة عام 1975 وهي من ألحان عبدالقادر وهبي وقدمتها نعيمة سميح خلال حفلة أقيمت في ديسمبر عام 1975 وبعد ذلك تم تصويرها تلفزيونيا عام 1979.



والسؤال للقائمين على العمل: ما هو الرابط بين هذه الأغنية وأحداث المسلسل التي كانت في الأربعينيات؟.. يا جماعة الخير ركزوا شوية لأن الاغنية مالها شغل في أحداث العمل، والسالفة مو قص ولزق!