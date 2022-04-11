٭ «مو كل من هب ودب لبس البشت!»



محمد المنصور ـ عمران «نوح العين»



٭ «الغربة تبغي ضهر وسند وأخو دنيا يشيلك اذا طحت ويقويك اذا ضعفت ويداويك اذا مرضت ويواسيك اذا حزنت وبالأخير يدفنك اذا مت»



ابراهيم المشرخ ـ عبدالعزيز «الزقوم»



٭ «الذيب كل ارض مكانه، بس الفار مكانه المقابر»



سعاد علي ـ ميثة «الزقوم»



٭ «ليش أنحرم من الشيء اللي أحبه عشان شي أنا ما اخترته»



مسلسل عبدالحميد حافظ/ خالد (أحمد بن حسين)



٭ «في ناس بحياتنا قراب منا.. نحبهم ونودهم ونغنيهم.. لكن ممكن يأذونا ويجرحونا.. ما نقدر نسويلهم شي.. مرفوع عنهم القلم»



عامرة (سعاد عبدالله) ـ «ناطحة سحاب»



٭ «الطاعة مهمة بس مو في كل شي.. ما يصير أي أحد يقول لنا شي نقول له انشالله وحاضر.. لازم نعرف اللي لنا واللي علينا»



المها (ريم ارحمة) - «عين الذيب»



٭ «الحكم بين الناس أساسه اليقين.. وانا كل حاجة في عيني صابها الشك.. والدنيا بتقولي عامل كل الناس على أساس انهم أشرار.. فازاي هقدر احكم بين الناس بالعدل؟!»



يحيى (هاني سلامة) - «ملف سري»