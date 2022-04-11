القاهرة - ناهد إمام



دعت شركة «مصر للطيران»، عملاءها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية https://visitegypt.gov.eg وضرورة الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول إلى مصر وإظهاره بمطارات السفر لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية، في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بمطارات مصر للحد من التكدس بالمطارات ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt).

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقا، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته، كما يمكن للراكب استخراج تذكرة السفر في المطار قبل الرحلة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر. وفي حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

إلى ذلك، أكدت م.مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق تعمل بصورة مستمرة ولحظية لمتابعة كل ما يتم نشره من أخبار ومعلومات عن الصندوق ومشروعاته المختلفة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعقيب على الأخبار، لحماية المواطنين من الانسياق خلف المعلومات المغلوطة التي تنشرها بعض الجهات سواء عن قصد أو غير قصد.

وقالت رئيس الصندوق - بحسب بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، امس: إن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ركزت خلال الفترة الأخيرة بصورة متزايدة على متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعات الصندوق المختلفة، وذلك بالتزامن مع طرح وحدات سكنية جديدة جاهزة للتسليم الفوري، ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة).



وأضافت أنه تم عمل بلاغات لموقع «فيسبوك» ضد الصفحات التي تنتحل اسم الصندوق سواء بصورة جزئية مثل «صندوق الإسكان الاجتماعي» أو بصورة كلية مثل «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، وكذلك مختلف الصفحات الأخرى التي تدعي قدرتها على تقديم مساعدات للمواطنين وحجز وحدة سكنية لهم، كما تجهز الفرق القانونية داخل الصندوق بلاغات رسمية، لتقديمها للجهات المختصة ضد هذه الصفحات والجهات التي تقف وراءها.

وتابعت أن فرق الرصد والمتابعة تقوم أيضا بمتابعة الصحف الإلكترونية والورقية على حد سواء، وتعمل على التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، لتصحيح الأخبار التي تحتوي على معلومات غير صحيحة، داعية كافة المؤسسات الإعلامية ضرورة التواصل مع الجهات المختصة داخل الصندوق، للتأكد من المعلومات قبل نشرها.