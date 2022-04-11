أفادت مصادر سورية أمس بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا.



وأعلن فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم حالة حرجة لسائق، إثر انفجار بسيارة على مدخل مدينة الباب على الطريق الواصل إلى مدينة الراعي شرقي حلب أمس.



وقال الدفاع، عبر معرفاته الرسمية، إن فرقه أخمدت النيران التي سببها الانفجار وأمنت المكان لحماية المدنيين.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.