أسامة أبو السعود



انطلقت أولى طلائع رحلات العمرة عبر منفذ السالمي الحدودي في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. وتوجه مدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام خالد المزين بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تبذله من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والإخوة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لما يقومون به من جهود حثيثة في خدمة الحجاج والمعتمرين من الكويت، وتقدم المزين بالشكر إلى وزارة الداخلية والقائمين على منفذ السالمي الحدودي لما يقومون به من جهود وتعاون من أجل تسهيل رحلات المعتمرين عبر المنفذ، مؤكدا أن الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بلغ عدد الرحلات للمعتمرين 33 باصا وتحمل 1524 معتمرا.