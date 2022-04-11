توفر الهيئة العامة للشباب 23 دورة تنموية مستمرة للشباب عن طريق منصة «إمكان» الإلكترونية في 6 مجالات لتطوير مهاراتهم ولبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى شباب مبدع ومنتج شريك في ريادة الكويت.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الدورات التدريبية يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين (عن بُعد) واستفاد منها أكثر من 860 مشتركا منذ إطلاق المنصة لاستثمار وقت الشباب وخلق جيل من الشباب الموهوب والمبتكر. وأضافت أن الدورات تتضمن مجالات القيادة وتطوير الذات والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والآداب والهوايات المتعددة والأسرة والمجتمع وأخيرا ريادة الأعمال.‏ ودعت الشباب الكويتي من الجنسين إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة https://emkaan.youth.gov.kw‏، مبينة أن هذه الدورات تقدم مجانا وسيعطى المشارك شهادة معتمدة للسيرة الذاتية.



وأوضحت أن رؤيتها تكمن في «شباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت» من خلال برامجها التي تطرحها بشكل دوري للشباب وأن ضمن استراتيجيتها وخطتها تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في العديد من المجالات.