أكد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أن «دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته».



وشدد خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على «ان الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الايام». وأكد «ان الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد».



وقال «إن عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن ايمان وطيد بعمق لبنان العربي».



أما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فجدد شكر الكويت، أميرا وحكومة على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية الى صفائها وحيويتها».



وقال «إن هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت».



من جانب أخر، تلقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة فؤاد محمد حسين.



وتناول الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وبحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.