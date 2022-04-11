حقق تطبيق القرآن الكريم الذي أطلقه بيت التمويل الكويتي (بيتك) على أجهزة الـ IOS والأندرويد رقما قياسيا بعدد المستخدمين، حيث تخطى العدد حاجز الـ 10 ملايين مستخدم.



ويعتبر التطبيق علامة فارقة بين التطبيقات المشابهة ويحظى بأعلى معدلات التحميل لما يوفره من تسهيلات في التلاوة والحفظ والتفسير ومميزات حصرية عديدة. ويعتبر «بيتك» أول مصرف على مستوى العالم يضع هذا التطبيق تحت تصرف مستخدمي الأجهزة الذكية من ناحية الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي باتت تتمتع بمعدلات استخدام عالية.



ويشكل تطبيق القرآن الكريم قيمة مضافة ترسخ هوية «بيتك» المؤسسة المالية الإسلامية، وتسهم في نشر كتاب الله، كما يساعد في عمليات الحفظ والتلاوة، والتعرف على المعاني والشرح وغيرها، ويشهد التطبيق تطورات سريعة وتحديثات مستمرة مواكبة لمتطلبات المستخدمين، حيث شهد التحديث الأخير الذي تم إطلاقه إضافة العديد من المميزات منها إضافة الطبعة القديمة من (مصحف المدينة) والتي يفضلها العديد من القراء مبار السن الذين تعودوا عليها منذ عشرات السنين، كما أن لها إقبالا كبيرا لدى الحفاظ الذين تعودوا على القراءة بهذه النسخة من المصحف الشريف. ويشتمل التحديث على خاصية تغيير لون غطاء المصحف (خلفية التطبيق) لتسهيل عملية التعرف على نوع طباعة المصحف للمستخدمين.



كما يوفر التحديث الأخير خاصية تناسب الآباء والأمهات لمتابعة التلاوة والحفظ لهما وللأبناء من خلال خاصية (المصاحف المتعددة) والتي تتيح للمستخدم الرئيسي متابعة تلاوة وحفظ جميع المستخدمين باختلاف أجهزتهم بصورة سهلة وميسرة.



ويتمتع تطبيق القرآن الكريم من «بيتك» بالعديد من المميزات جعلته محط الاهتمام، اذ يدعم عرض ألوان مختلفة تسمح للقارئ بتعدد الختمات والقراءة بصورة ميسرة، كما يوفر التطبيق إمكانية الرجوع لتفسير أو ترجمة أي آية بصورة لحظية، كما يقدم التطبيق ميزة القراءة الليلية وتقرير لتسلسل الصفحات التي تمت قراءتها مع الزمن الذي استغرقه المستخدم في القراءة، ويوفر أيضا ميزة البحث النصي في آيات القرآن بالإضافة الى العديد من الميزات الأخرى التي تساعد على القراءة السهلة والميسرة.



ويتميز التطبيق بالعديد من المواصفات كإضافة ميزة التلاوة الصوتية بإضافة عدد كبير من افضل القراء على مستوى العالم العربي، بالاضافة الى تفسير الآيات، من خلال تفسير الجلالين، وكذلك ميزة البحث بالأرقام وتوضيح كلمات البحث بألوان مختلفة، حيث تفيد بسرعة البحث عن الصفحة أو الآية أو السورة أو الجزء أو الحزب المطلوب مع توفير نظام عرض الصفحات بطريقة عرض أوضح تتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة في أجهزة الاندرويد على اختلاف أنواعها، بالاضافة الى سرعة تصفح عالية بين تفسير الآيات، وباستمرار أداء التطبيق عند الانتقال الى تطبيق آخر على جهاز الاندرويد أو إزالته من الواجهة الرئيسية للجهاز، هذا بالاضافة الى الميزات السابقة ومن بينها إتاحة انتقاء الألوان المريحة وفق التقنية الحديثة، وكذلك توفر للمستخدم تقريرا بعدد ما أنجزه من قراءة.



ويحرص «بيتك» على تطوير وتحديث تطبيقاته وبرامجه المتنوعة على الأجهزة الذكية ومنها تطبيق القرآن الكريم، وفق أعلى المعايير التقنية، ومن أبرز الإضافات على التطبيق دعم المخطوطة الجديدة لمصحف المدينة مع إدخال هوامش جانبية لتعزيز جمالية المحتوى، وعرض أكثر من صفحة على الشاشة، وإمكانية التشغيل مع تطبيق آخر على الشاشة، فضلا عن تعدد التفاسير والقراءة الليلية وغيرها من المميزات التي تؤكد كذلك ريادة «بيتك» في المجال التقني وتصدره في طرح الخدمات والمنتجات العصرية.