

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تسخير جهوده وموارده لخدمة المجتمع في مختلف النواحي الحياتية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث قام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بإعادة إطلاق مبادرة «الماچلة» الرمضانية لهذا العام، كجزء من برنامجه الرمضاني الخيري، كما أقبل موظفو KIB على التطوع للمشاركة بهذه المبادرة، بتحضير صناديق «الماچلة» وتعبئتها بمختلف السلع الغذائية والمواد التموينية الأساسية وتوزيعها على الأسر المتعففة في الكويت.



هذا، وتأتي كل من مبادرة توزيع السلة الغذائية «الماچلة» الرمضانية، ضمن إطار برنامج KIB الخاص والمعني بالمساهمات المجتمعية الإنسانية التي تهدف لتحسين جودة المعيشة لتلك الشرائح من المجتمع، التي تتطلب هذا النوع من الدعم لرفع ولو جزءا من الأعباء المادية عن كاهل أفرادها لتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم قدر الإمكان، لاسيما خلال شهر الصيام، الذي يحرص البنك خلاله على تواجدهم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية وروحانياتها.



وقال مدير أول الاتصال الخارجي في KIB فهد السرحان «بداية نود أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى شركائنا من فريق جمعية الهلال الأحمر ونثمن جهودهم وتفانيهم في تسهيل عملية الوصول إلى الأسر المتعففة والمحتاجين، حيث اننا في البنك دائما ما نسعى من خلال تلك المشاركات الإنسانية إلى توثيق مفهوم التكافل والترابط الاجتماعي، وتعزيز أواصر التآخي والتآلف بين أفراد المجتمع، التي بدورها تعكس مبادئ الوحدة والتعاون بين أفراد المجتمع الكويتي، خصوصا في هذا الشهر المبارك وتماشيا مع فضائله التي تدعو إلى الرحمة وفعل الخير».