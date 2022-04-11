بمناسبة شهر رمضان المبارك، يرفع بيت الزكاة أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الكويت، وأن ترتقي دائما في مصاف الدول المتقدمة. وانطلاقا من دور بيت الزكاة الخيري، وكونه صلة الوصل بين المحسنين والمستفيدين في ديرة الخير، وتيسيرا على المتبرعين، فقد عمم بيت الزكاة بتكثيف الجهود وتقديم أقصى سبل الراحة لمتبرعيه الكرام خلال شهر رمضان المبارك، معلنا عن تشغيل كامل مراكزه الإيرادية. واعتبارا من الأحد إلى الخميس تستقبل صالات المتبرعين في المركز الرئيس لبيت الزكاة بمنطقة الشهداء، وصالة وحدة التواصل مع كبار المتبرعين بضاحية عبدالله السالم، وصالة الجهراء من 9:30 صباحا - 5:30 عصرا، ومساء من 8:45 مساء - 12:15 منتصف الليل، أما الجمعة والسبت فتستقبل من 12:30 ظهرا - 4:00 عصرا، ومساء من 8:45 مساء - 12.15 منتصف الليل. وفي العديلية والفيحاء والروضة والشامية ومشرف وبيان والعمرية وسعد العبدالله، يكون الاستقبال من 9:30 صباحا حتى 2:00 ظهرا، ومساء من 8:45 حتى 12.15 منتصف الليل، والجمعة والسبت من 12:30 ظهرا - 4:00 عصرا، ومساء من 8:45 - 12.15منتصف الليل. ويكون استقبال المراكز الإيرادية في فهد الأحمد وأبو فطيرة والسالمية والرميثية من 9:30 صباحا - 2:00 ظهرا، ومساء من 8:45 مساء - 12:15 منتصف الليل، على أن يكون الاستقبال خلال يومي الجمعة والسبت مساء من 8:45 مساء - 12:45 بعد منتصف الليل. وفي مراكز الخالدية وكيفان وقرطبة واليرموك من 8:45 مساء حتى 12:15 منتصف الليل، والجمعة والسبت من 12:30 ظهرا إلى 4:00 عصرا، ومساء من 8:45 مساء - 12:15 منتصف الليل. وفي العارضية والسلام والزهراء والقادسية والسرة والأندلس والنزهة والشعب وسلوى والقرين وصباح السالم، فيكون الاستقبال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت من 8:45 مساء - 12:15 منتصف الليل، وفي الأفنيوز، و360، والمطار من 10:00 ص - 5:30 عصرا، ومن 8:45 مساء - 12:15 منتصف الليل.