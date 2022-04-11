أطلق نادي الطموح الكويتــي والأولمبيــاد الخاص الكويتي البرنامج الرياضي الصحي التوعوي «صحتك في خطوتك» (2) خلال شهر رمضان المبارك، والذي يستمر حتى نهاية ابريل بمشاركة 86 من الجنسين يمثلون 3 فئات هي لاعبو ولاعبات النادي وأولياء الأمور.



وتعتمد فكرة البرنامج على رصد عدد الخطوات التي يقوم بها المتسابق في فترة المسابقة من خلال ساعة 5 Mi Band تم تسليمها إلى جميع المشاركين مع قياس الكتلة العضلية والدهنية ووزن وطول كل متسابق قبل بدء البرنامج، وفى ختام البرنامج سيتم منح جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بالإضافة إلى جائزة أفضل رقم يومي في عدد الخطوات وأكثر مشارك نزولا في الوزن. وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة الأولمبياد الخاص هناء الزواوي عن سعادتها بمستوى الإقبال الطيب من اللاعبين وأولياء الأمور للمشاركة في النسخة الثانية للبرنامج الذي يستهدف تشجيع المشاركين على ممارسة رياضة المشي والحركة لما لها من مردود إيجابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية بالإضافة إلى أجواء المنافسة في تحقيق أعلى المعدلات بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة وأولياء الأمور كأحد أشكال الدمج الرياضي، وتوجيه الأبناء والأسرة لممارسة رياضة المشي والتأكيد على أهمية التغذية السليمة.



وأضافت أن النادي سينظم أيضا خلال شهر رمضان بطولة البولينغ الرمضانية على مدى يومين بنادي البولينغ الرياضي بالسالمية. وثمنت جهود ودعم رئيسة مجلس ادارة نادي الطموح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي وحرصها على تسخير كل الامكانيات لإنجاح الفعاليات.