مبارك الخالدي



تقترب منافسات دوري stc للدرجة الأولى من مرحلة الحسم لحجز بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز مع انطلاق منافسات الجولة الـ 18 من المسابقة الليلة بإقامة مباراتين، حيث يستضيف خيطان فريق الصليبخات، وفي نفس التوقيت يلتقي الساحل على ملعبه مع فريق برقان. ويتصدر الترتيب فريق الجهراء الغائب عن منافسات الجولة بـ 29 نقطة يليه خيطان بـ 27 نقطة والساحل بـ 24 نقطة، فيما خرج كل من برقان برصيد 10 نقاط والصليبخات بـ 8 نقاط من المنافسة.



وتوقفت البطولة من 18 مارس الماضي خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» ما يشير الى تمتع الفرق بفترة كافية من الراحة والاستشفاء، كما شاركت الفرق في الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير وخرجت جميعا من الدور الأول، لكن المشاركة كانت فترة اختبار جيدة للاعبين.



وتخوض فرق ثلاثي المقدمة مبارياتها المتبقية بشعار الفوز وتجنب التعثر في هذه المرحلة، اذ ستشهد الجولة المقبلة مواجهة نارية بين الجهراء والساحل الذي ينتظره ايضا لقاء حاسم مع خيطان في ختام البطولة، وهذا ما يشير إلى أهمية مواجهتي اليوم لفريقي خيطان والساحل اللذين يطمحان لتحقيق الفوز لتأمين حظوظهما في المنافسة.