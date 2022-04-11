عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف بعد الخسارة من الكويت، أن تسجيل هدفين في مرمى فريقه لم يأت من فرص عديدة، بل جاء من هجمات محدودة العدد، مضيفا: «لعبنا المواجهة بشكل أقل مما كنا نتوقع، لكن في المقابل تمكنا من خلق العديد من الفرص، وتهديد مرمى المنافس في عديد المناسبات وعلى مدار شوطي المباراة.



وقال ماركوف: «كاظمة كان الأفضل في اللقاء، وليس بالضرورة الفريق الأفضل يكون هو الفائز، فهذه كرة القدم، لا نعلم كيف سينتهي الدوري، وفي أي مركز سنكون، ولكن من المؤكد أن الفريق يقدم كرة جيدة، وعلينا التحضير جيدا للمواجهة المقبلة، والتركيز على المباريات المتبقية، بدءا من مواجهة التضامن المقبلة، ونأمل أن تسهم المباريات الأخرى في إحداث الفارق».