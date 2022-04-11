يحيى حميدان



اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي الكويت التونسي نبيل معلول أن الفوز على كاظمة بهدفين لم يكن سهلا على الإطلاق، وقال «المواجهة كانت صعبة على الطرفين وكنا مستعدين لها ومدركين لصعوبتها وفي النهاية كنا الأجدر بالفوز».



وأضاف معلول أن ارتقاء «الأبيض» لصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة مع فارق نقطتين عن المتصدر السابق كاظمة لا يعني أن الأمور حسمت، مشيرا إلى أن الفريق أمامه 3 مواجهات صعبة أمام النصر والشباب والعربي وعليه الخروج بنقاطها لتأمين الفوز بلقب الدوري رسميا.



وبين معلول أن الكويت لا يعرف الراحة بعدما أقام تدريبا خفيفا عقب مباراة «البرتقالي» للاعبين الذين لم يشاركوا في الانتصار وذلك على ستاد النادي في كيفان للمحافظة على جهوزية الجميع في تلك الفترة الحساسة، متوقعا أن حسم لقب الدوري هذا الموسم سيبقى بفارق النقطة أو النقطتين ولا مجال لحسم الأمور مبكرا.