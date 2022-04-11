اقترب ريال مدريد خطوة أخرى من إحراز لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت على ضيفه خيتافي 2-0 ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، مختتما أسبوعا مثاليا، فيما سقط جاره أتلتيكو حامل اللقب وباتت مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل مهددة.



ودخل النادي الملكي رصيده الى 72 نقطة على بعد 12 نقطة من إشبيلية الثاني و15 من غريمه الأزلي برشلونة، ويدين ريال مدريد بفوزه الثأري الى البرازيلي كاسيميرو (38) وظهيره لوكاس فاسكيز (68)، بعد أن سقط ذهابا 0-1 أمام خصمه وتعادل معه سلبا إيابا في الموسم الماضي. وعلى غير عادة، أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية وأراح نجمي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس وزج الفرنسي اليافع إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو. كما سحب أنشيلوتي بنزيمة قبل ربع ساعة من النهاية رفقة كاسيميرو ليريحهما، وزج بالويلزي غاريث بايل المتوقع رحيله مع نهاية الموسم، وداني سيبايوس.



وبات الجار أتلتيكو مدريد يواجه خطر عدم بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد سقوطه بهدف دون رد أمام مضيفه ريال مايوركا، ليصبح على بعد نقطة فقط من ريال بيتيس الخامس الفائز 2-1 خارج أرضه على قادش. وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 57 نقطة في المركز الرابع متساويا مع برشلونة الثالث الذي خاض مباراتين أقل منه، وفشل باللحاق بإشبيلية الثاني الفائز الجمعة على غرناطة.



وبات أتلتيكو مدريد متقدما بفارق نقطة فقط عن بيتيس الخامس قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، علما أنه يستضيف ريال مدريد في دربي العاصمة في المرحلة 35 وإشبيلية في المرحلة ما قبل الاخيرة. وسجل الكوسوفي فيدات موريكي هدف المباراة الوحيد (68) في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك.



من جهته، رفع مايوركا رصيده الى 29 نقطة وخرج من منطقة الهبوط وبات على بعد نقطة من أول مركز في خطر والذي يحتله قادش.



وحقق ريال بيتيس الساعي لخطف بطاقة دوري الأبطال، فوزه الثاني تواليا بالفوز على مضيفه قادش 2-1، وفي مباراة أخرى، لم تعادل فياريال مع ضيفه أتلتيك بلباو 1-1 ليبقى خارج المراكز القارية.



فرنسا



واصل باريس سان جرمان زحفه نحو استعادة اللقب من ليل بفوزه الكاسح على مضيفه كليرمون 6-1 بفضل ثلاثيتين لكل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتمرير، فيما عزز رين حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في ثلاثة مواسم بعدما بات ثانيا مؤقتا بفوزه على مضيفه رينس 3-2 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.



وقبل موقعته المنتظرة في المرحلة المقبلة ضد غريمه مرسيليا وبمشاركة قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس للمرة السادسة فقط في جميع المسابقات والثالثة أساسيا في الدوري منذ قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي، ورفع نادي العاصمة رصيده الى 71 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة عن رين ومرسيليا، مع بقاء سبع مراحل فقط على نهاية الموسم.



وبتحقيقه انتصاره السادس مع تعادل في المراحل السبع الأخيرة، بات رين وصيفا لسان جرمان بعدما رفع رصيده الى 56 نقطة متقدما على فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي بفارق الأهداف.



ويدين رين بالفوز السابع عشر هذا الموسم الى بنجامان بوريغو الذي أعاد فريقه الى سكة الانتصارات بعد التعادل في المرحلة الماضية مع نيس (1-1)، بتسجيله الهدفين الأولين في الشوط الأول (39 و43) ثم أضاف مارتان تيرييه الثالث في مستهل الثاني (58).



وعاد رينس الى اللقاء بتقليصه الفارق عبر البلجيكي ماكسيم بوزي (60)، ثم أهدر ركلة جزاء بواسطة البديل المالي موسى دومبيا (78) قبل أن يعوضها البديل الآخر السويدي ينس كاجوستي بأخرى (81) من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب صاحب الأرض الهزيمة الحادية عشرة.



ألمانيا



أعاد الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق بين بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر وفريقه السابق بوروسيا دورتموند الى 9 نقاط، وذلك بحسمه مباراة الديربي البافاري ضد أوغسبورغ 1-0 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وحقق بايرن عودة موفقة إلى معركة الدوري وخرج بالنقاط الثلاث من مباراة ضيفه أوغسبورغ وإن كان بصعوبة بالغة من هدف سجله ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء. وأعاد بايرن الفارق الذي يفصله عن دورتموند الى 9 نقاط قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وذلك بعدما قلصه الأخير الى 6 بفوزه الجمعة على مضيفه شتوتغارت 2-0. وكان ناغلسمان أمام مهمة صعبة ضد أوغسبورغ، ليس بسبب قوة الخصم بل لأن تركيز لاعبيه منصب على ما ينتظرهم الثلاثاء حين يستضيفون فياريال في الإياب.