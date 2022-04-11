أكد الإنتر مرة أخرى أنه «عاد» ولن يتنازل بسهولة عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى منذ 2010، واضعا جاره ميلان المتصدر ونابولي تحت ضغط كبير بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 2-0 السبت في المرحلة الـ 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبعد إهداره 4 نقاط بتعادلين أمام تورينو وفيورنتينا (بنتيجة واحدة 1-1)، عاد إنتر بقوة الى قلب الصراع على اللقب بفوزه في المرحلة الماضية على غريمه يوفنتوس 1-0 في تورينو.



ثم نجح «النيراتزوري» السبت في تحقيق فوزه التاسع عشر للموسم والثاني تواليا للمرة الأولى في 2022 بعد لقاء حسمه في شوطه الأول بتسجيله الهدفين عبر نيكولو باريلا الذي تلقف الكرة بشكل رائع بعد عرضية من الكرواتي إيفان بيريشيتش (22)، قبل أن يلعب الأخير دور الممرر أيضا في الثاني الذي سجله البوسني إدين دجيكو إثر ركلة ركنية (30).



واعتبر بيريشيتش أن «إنتر عاد» وفق ما أفاد لقناة «دازون» للبث التدفقي، مضيفا «نأمل أننا عدنا الى المنافسة لأن النتائج التي حققناها في فبراير ومارس لم تكن إيجابية، لكننا ما زلنا هناك في قلب الصراع والأمور لم تنته».



وشدد «لا أريد التحدث عن الماضي، بل أريد التركيز على الحاضر»، متطرقا الى اللعب أمام مدرجات ممتلئة في «سان سيرو» لأول منذ تفشي فيروس كورونا أوائل عام 2020، قائلا «كنا نفتقد جمهورنا لقرابة عامين، لكن بوجودهم خلفنا، سيكون من الأسهل مواصلة الاندفاع حتى النهاية».



وبعد تلقيه السبت الماضي على يد إنتر هزيمته الأولى في الدوري منذ أكثر من أربعة اشهر، أبقى الصربي دوشان فلاهوفيتش على آمال يوفنتوس الضئيلة باللقب من خلال قيادته للفوز على ضيفه كالياري 2-1، ليصبح مؤقتا على بعد 5 نقاط من ميلان المتصدر.