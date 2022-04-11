انفرد توتنهام بالمركز الرابع بفوزه برباعية نظيفة على مضيفه أستون ڤيلا بـ «هاتريك» للكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، مستغلا تعثر كل من أرسنال ومان يونايتد في معركة المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الام في المرحلة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الثالث ويقترب من ضمان بلوغ دوري الأبطال. وقاد سون توتنهام الى فوزه الرابع تواليا والسادس في آخر سبع مباريات في الدوري، ليعزز حظوظه ببلوغ دوري الابطال بتسجيله ثلاثية وضعته على بعد ثلاثة أهداف من متصدر الهدافين المصري محمد صلاح نجم ليڤربول مع 20 هدفا.

ومن المتوقع أن تشهد الامتار الاخيرة معركة ضارية على آخر مقعد مؤهل الى دوري الابطال، إذ رفع توتنهام رصيده الى 57 نقطة من 31 مباراة مقابل 54 لأرسنال من 30، علما أن لديهما مباراة مؤجلة بينهما، وكل من وست هام ومان يونايتد 51 نقطة من 31 مباراة. وافتتح سون التسجيل لفريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي بعد ثلاث دقائق فقط بعدما ارتدت تسديدة هاري كاين من الدفاع ووصلت الى الكوري الجنوبي على مشارف المنطقة سددها بيسراه ارتدت من القائم ودخلت الشباك. ورغم سيطرة أستون ڤيلا حيث تصدى الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام لسبع تسديدات على المرمى في الشوط الاول فقط، إلا أن فريق المدرب ستيڤن جيرارد لم يجد طريقه الى الشباك. وواصل السويدي ديان كولوشيفسكي تألقه منذ وصوله في سوق الانتقالات الشتوية من يوڤنتوس الايطالي وسجل الهدف الثاني بعد الاستراحة بعدما وصلته الكرة برأسية من كاين ليتابع طريقه نحو المنطقة ويسددها زاحفة من الجهة اليسرى (50).

وسجل سون الهدف الثالث للفريق بعد أن وصلته كرة بينية من رأسية لكاين أيضا سددها بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى (66)، قبل أن يحرز هدفه

الـ 17 في الدوري بتسديدة أخرى من منتصف المنطقة بعد تمريرة من كولوشيفسكي (71). وعلى ملعب الإمارات، مني أرسنال بخسارة ثانية في الدوري بسقوطه أمام ضيفه برايتون 1-2، إذ قال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بعد الخسارة «أظهرنا لعدة أسابيع قدرتنا على اللعب جيدا، لقد كان أسبوعا صعبا وخسرنا بعض اللاعبين المهمين».

وحقق ليستر سيتي فوزا صعبا على كريستال بالاس 2-1 مساء امس، ليرفع رصيده الى 40 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 37 نقطة في المركز العاشر.

وسجل هدفي "الثعالب" كل من اديمولا لووكمان (39) وكيرنان ديوسبوري هال (45)، وجاء هدف "البالاس" الوحيد عن طريق ويلفريد زاها (65).

وعزز برينتفورد من حظوظه في البقاء ضمن الدوري الممتاز بفوزه المفاجئ على وست هام 2-0، وتغلب نوريتش سيتي على بيرنلي 2-0.