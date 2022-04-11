أعلنت هيئة إدارة المخاطر الوطنية في الإكوادور السبت، أن هطول الأمطار الغزيرة على مدى نصف عام في جميع أنحاء الإكوادور خلف 57 قتيلا و110 جرحى.



وقالت الهيئة إنه إضافة إلى ذلك عانى نحو 31 ألف شخص من خسائر وأضرار جراء هطول الأمطار التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير آلاف المنازل وهكتارات من الأراضي الزراعية.



ودخل موسم الأمطار شهره السابع في أبريل، ومن المتوقع أن يشتد أكثر.



وفي مقاطعة بيتشينتشا وحدها في منطقة الأنديز تسببت الأمطار في مقتل 30 شخصا وإصابة 87 آخرين، وفقا لتقرير صادر عن هيئة إدارة المخاطر.



وأشارت الهيئة الى أن مقاطعات الإكوادور الـ24 تعرضت جميعها لأضرار باستثناء أرخبيل غالاباغوس الذي يقع على بعد ألف كيلومتر قبالة الساحل.