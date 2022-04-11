وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل مؤلفة من ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق على متن صاروخ تابع لشركة «سبايس اكس» السبت، إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيمضون فترة تزيد قليلا على أسبوع.



وبابتسامات علت وجوههم وبإبهام مرفوع، خرج قائد مهمة «ايه اكس-1» الأميركي الإسباني مايكل لوبيز-أليغريا وزملاؤه الكندي مارك باثي والأميركي لاري كونور والإسرائيلي إيتان ستيبي، الواحد تلو الآخر ببزاتهم الزرقاء والسوداء من كبسولة «دراغون» المصنوعة من «سبايس إكس». وتم الترحيب بهم بالعناق من أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية وسط وميض أجهزة التصوير. وأبدى لاري كونور «السرور والتشرف» بالمشاركة في التجربة، لكنه قال إنه يدرك أيضا حجم «المسؤولية» الملقاة على هذه المهمة الأولى المكونة من «مدنيين»، استعدادا لـ«أسبوع حافل من البحث».



ويعمل لوبيز أليغريا، رائد الفضاء السابق في «ناسا» البالغ 63 عاما، حاليا في شركة «أكسيوم» التي تنظم الرحلة، وكان قد زار محطة الفضاء الدولية في الماضي.



ودفع كل من أعضاء الطاقم الثلاثة الآخرين عشرات ملايين الدولارات لكل منهم للإفادة من هذه التجربة. ويشغل دور الطيار الأميركي لاري كونور الذي يرئس شركة عقارية، أما الكندي مارك باثي فهو رئيس شركة استثمارية.



وتوجه رواد مبتدئون سابقا إلى محطة الفضاء الدولية، خصوصا في العقد الأول من القرن الحالي.