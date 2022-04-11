صدر مرسومان بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومتي الكويت وقطر للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والاوقاف وتشجيع الاستثمار المباشر.



وتضمنت المذكرة الأولى تبادل التشريعات والانظمة والقوانين المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، ورعاية برامج نشر الفقه والفتاوى والموسوعات والتراث الإسلامي وتبادل الخبرات في تسيير حملات الحج والعمرة وإعداد الدورات التدريبية للائمة والخطاء والدعاة، كما نصت على التعاون في تنمية الوقت ونشر ثقافته.



واحتوت المذكرة الثانية على سبل تعزيز التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين ودعم وتطوير العلاقات الاستثمارية تحقيقا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.