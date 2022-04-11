الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يخوض الريان والسد منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة المقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع، حيث يصطدم الريان بحامل لقب النسخة الماضية الهلال السعودي في 8:15 مساء اليوم على ستاد الأمير الفيصل بن فهد «الملز»، ضمن مباريات المجموعة الأولى، بينما يلتقي السد (حامل لقب الدوري القطري) مع الفيصلي السعودي في 11:15 مساء على ستاد الأمير محمد بن فهد ضمن مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تشهد أيضا لقاء يجمع بين ناساف كارشي الأوزبكي مع الوحدات الأردني في الـ 8:15 مساء.



وفي بقية مباريات اليوم، يلتقي القوة الجوية العراقية مع مومباي سيتي الهندي، والشارقة الإماراتي مع الاستقلال الطاجيكي، والشباب السعودي مع الجزيرة الإماراتي.



ويتصدر الريان ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متساويا مع الهلال السعودي، ويتوقع الجميع أن تكون مواجهة اليوم صعبة لكلا الفريقين.



الى ذلك، أعلن الريان نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها لاعبه نايف الحضرمي بعد إصابته في ركبته خلال لقاء الجولة الأولى أمام الاستقلال الطاجيكي، والتي أكدت انتهاء موسمه مع الفريق.



التشكيل المثالي



هذا، واستحوذ فريق الشباب السعودي على الحصة الأكبر من التشكيل المثالي لأولى جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، اذ ضم التشكيل، الذي اختاره الاتحاد الآسيوي للعبة 3 من لاعبي الشباب، وهم: فواز الصقور وحسان تمبكتي والأرجنتيني إيفر بانيغا، وظهر في التشكيل لاعبان آخران من الأندية السعودية المشاركة في البطولة هما المحترف الهولندي لفريق الفيصلي هشام فايق، والمهاجم الكاميروني للتعاون ليندر تاوامبا.



واكتمل التشكيل بالبلجيكي إدميلسون جونيور (الدحيل)، والإيراني شهريار موجانلو (بيرسبوليس)، والإماراتي زايد العامري (الجزيرة)، والأوزبكي عمربيك إيشمورودوف، (ناساف)، والعراقي ضرغام إسماعيل، (القوة الجوية)، والحارس القطري مشعل برشم (السد).