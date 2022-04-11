القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



شهدت جولة أول من أمس لمسابقة الدوري المصري سقوط الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم، وتقدم الزمالك لمزاحمته على الصدارة، واقتراب بيراميدز بعد عثرة الجولة الفائتة، حيث تساوى «الكبيران» برصيد 31 نقطة، إلا أن للأهلي مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة واصبح قريبا من الصدارة.



فعلى ملعب برج العرب وضمن الجولة الـ 13 من المسابقة، أذاق المصري نظيره الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري بهدف نظيف سجله التونسي هيثم العيوني في الدقيقة 8 بعد تألق فني ملحوظ للاعبيه على مدار شوطي اللقاء، مستغلين حالة الارتباك التي أصابت لاعبي الأهلي بسبب سوء أرضية الملعب والتفكير في المواجهة المرتقبة لهم مع الرجاء المغربي الأسبوع المقبل في ربع نهائي دوري الأبطال.



وبذلك رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة في صدارة الترتيب.



وعقب الخسارة الأولى، أعرب المدير الفني بيتسو موسيماني عن استيائه من خوص 3 مباريات في 7 أيام، حيث لعب أمام الهلال السوداني ثم الاتحاد السكندري ثم أمام المصري، وشدد على أن الأهلي سيواجه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ولحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، ويجب الفوز بها قبل الذهاب إلى المغرب.



وفي ملعب الكلية الحربية، واصل الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا صحوته وحقق الفوز الرابع على التوالي بالدوري المصري بعد تغلبه على مضيفه مصر المقاصة بنتيجة 1-0 سجله إمام عاشور في الدقيقة 43، فيما أهدر أحمد سيد زيزو ضربة جزاء في الدقيقة 7، كما لعب الزمالك منقوصا منذ الدقيقة 51 بعد طرد المغربي أشرف بن شرقي للخشونة ضد لاعب المقاصة.



ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة، محتلا المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط بالمركز قبل الأخير.



وفي ذات الأمسية الكروية، استفاق بيراميدز بعد خسارته 2-3 أمام الزمالك في الجولة الماضية بالفوز على المحلة 1-0 بهدف ابراهيم عادل، فيما اهدر قائد الفريق عبدالله السعيد ضربة جزاء.



وفي واحدة من مفاجآت إدارة الزمالك، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبول استقالة نائبه اللواء مصطفى هدهود، بعد أقل من شهرين من انتخاب المجلس، وذلك على خلفية أزمة حصول هدهود على ميدالية أثناء مراسم التتويج في نهائي كأس مصر لكرة اليد.