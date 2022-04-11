استعاد المهاجم تشيرو إيموبيلي شهيته التهديفية لأول مرة منذ إقصاء إيطاليا في تصفيات مونديال 2022، بثلاثية قادت فريقه لاتسيو إلى فوز كبير على مضيفه جنوى 4-1، الأحد في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبعد تحميله جزءا من مسؤولية فشل إيطاليا في بلوغ النهائيات العالمية مرة ثانية تواليا، إثر خسارتها في ملحق قاري أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة (0-1)، استعاد إيموبيلي ابتسامته بتسجيله ثلاثية في مرمى الحارس المخضرم سالفاتوري سيريغو. فبعد افتتاح التسجيل عبر المونتينيغري آدم ماروشيتش بتسديدة أرضية (31)، عزز إيموبيلي الفارق قبل الدخول إلى غرف الملابس بتسديدية جميلة في مرمى فريقه السابق في موسم 2013 (45+1)، كما سجل ابن الثانية والثلاثين في الشوط الثاني الثنائية باختراقه للمنطقة أنهاها بكرة رأسية قريبة (63).



وبرغم تقليص جنوى، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، الفارق بنيران صديقة عن طريق الإسباني باتريك (68)، إلا أن إيموبيلي أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسجيله الهاتريك من زاوية ضيقة (76).



وكان مدربه ماوريتسيو ساري عبر عن اسفه من أن يصبح إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات، «كبش فداء» بعد إخفاق التأهل إلى المونديال، مقترحا عليه الاعتزال دوليا.



واستعاد المهاجم المخضرم صدارة ترتيب الهدافين (24 هدفا في 27 مباراة) من الصربي دوشان فلاهوفيتش (22) مهاجم يوفنتوس الذي سجل هدف الفوز للسيدة العجوز السبت ضد كالياري (2-1).



ولاتسيو صاحب ثاني أقوى هجوم في الدوري (64) وراء إنتر (65)، أصبح خامسا مؤقتا، في مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بفارق نقطة عن روما السادس الذي يستقبل ساليرنيتانا الأخير في وقت لاحق، لكنه على بعد سبع نقاط من يوفنتوس الرابع.



ويلعب نابولي الثالث بفارق نقطة عن ميلان المتصدر في وقت لاحق مع ضيفه فيورنتينا، فيما يحل ميلان على تورينو.