أصدر رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية سمير الخطيب بيانا شكر فيه المملكة العربية السعودية والكويت على قرارهما بإعادة سفيرهما إلى لبنان، استجابة لمناشدة اللبنانيين المخلصين والمؤمنين بعمق العلاقات التاريخية بين لبنان ودول الخليج.



ورحب الخطيب بعودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بلده الثاني، مشيدا بمحبة البخاري للبنان وعمله الدؤوب لمساعدته وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها إلى أفضل المستويات.



كما رحب بعودة السفير الكويتي عبدالعال القناعي، مشيدا بدوره وبدور بلاده في المبادرة لتصحيح الخلل في العلاقات بين لبنان ودول الخليج.



وأمل الخطيب ان تكون عودة السفيرين البخاري والقناعي فاتحة لعودة العلاقات بين لبنان وهذه الدول الشقيقة إلى طبيعتها على كل المستويات تجسيدا للمسار التاريخي والأخوي والإنساني فيما بينهم، مشددا على أن عودة لبنان إلى الحضن العربي هي المدخل الأساسي لعودته إلى مسار التعافي والنهوض.



وختم الخطيب البيان بتوجيه الشكر إلى دول الخليج الشقيقة، والتي أثبتت جميعها ومرة جديدة مدى حبها وحرصها على لبنان واللبنانيين.