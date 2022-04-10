أسامة أبو السعود

قال وزير النفط محمد الفارس إن القيادة السياسية لم تبتّ في استقالة الحكومة حتى الآن مشيرا إلى أن الحكومة لن تعقد أي اجتماعات أو تتخذ قرارات أو تحضر جلسات مجلس الأمة لأنها مستقيلة.



جاء ذلك ردا على اسئلة الصحافيين خلال غبقة اتحاد عمال البترول بفندق الريجنيسي حاليا عما يثار بوجود تدوير في القطاع النفطي حيث أكد أن الحكومة تتخذ فقط العاجل من الأمور .



وهنأ الوزير الفارس لجموع العمال بمناسبة شهر رمضان المبارك مشددا على ان الوزارة لن ولم تدخر جهدا في تحقيق تطلعات العاملين في القطاع النفطي.