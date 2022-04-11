أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع التخطيط والتطوير داوود العسعوسي، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت قراراً يقضي بترقية 533 موظفاً بالاختيار للعام المالي 2022/2021 .

وقال العسعوسي في تصريح صحافي، إن الموظفين الذي شملهم قرار الترقية بالاختيار هم 505 موظفين في برنامج الشؤون الإسلامية و 28 موظفاً في برنامج الديوان العام.

وأضاف العسعوسي أن الذين تم اختيارهم في قرار الترقية بالاختيار جاء استناداً إلى قواعد المفاضلة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011، والتي تجعل الأفضلية في الترقية بالاختيار بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة للأقدم في الدرجة المالية الحالية ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية ثم لشاغلي الوظيفة الإشرافية الأعلى ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية ثم الأعلى مؤهلاً ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً، في حين تكون المفاضلة للوظائف الفنية والمعاونة للأقدم في الدرجة المالية الحالية ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية ثم الأكبر سناً.

وبين العسعوسي أن الترقية بالاختيار تخضع للشروط التالية شملت وجود درجة مالية شاغرة بالميزانية، حصول الموظف على آخر تقريرين فعليين بدرجة ممتاز، بقاء الموظف مدة معينة في الدرجة المرقى منها شريطة ألا يكون الموظف قد رقيا إلى درجته الحالية بالاختيار فيما عدا الترقية إلى الدرجة ( ب ) والدرجة ( أ )، توصية من لجنة شئون الموظفين باعتماد الترقية.

وأشار العسعوسي إلى أن هذه الترقيات ما هي إلى عامل تحفيز لدى عموم الموظفين ومؤشر إيجابي لمزيد من العمل والإنتاج ولهذا فإن الوزارة تحرص على تحقيق العدالة بين الموظفين وتعميم مبدأ إعطاء كل صاحب حق حقه لمزيد من العمل والانتاج والتطوير .