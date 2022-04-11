الروضان: استحقاق بدل التلوث وتصنيف الموظفين العاملين في المحطات ضمن الأعمال الشاقة

المسباح: نطالب بلجنة تقصي حقائق تعمل بمهنية وعلى استعداد لاثبات العمل الشاق والتعرض للتلوث

دارين العلي

حضر تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء اجتماع اللجنة البيئية في مجلس الأمة برئاسة النائب حمد المطر وعضوية النواب مبارك الحجرف ومهلهل المضف بعد سعي التجمع لعقد هذا الاجتماع ومناقشة مطالب موظفي الوزارة بحضور ممثلين عن

ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصحة المهنية ووزارة الكهرباء والماء.

وقال المنسق العام للتجمع م. حسن روضان الذي حضر الاجتماع برفقة أمين سر التجمع محمود المسباح وعضو التجمع م. ضياء اكروف انه تم مناقشة مطالب العاملين بشأن استحقاق بدل التلوث وتصنيف الموظفين ضمن الأعمال الشاقة للعاملين في محطات الطاقة.

ولفت الى ان اعضاء التجمع قاموا خلال الاجتماع بتبيان كافة الجوانب التي تؤكد مدى استحقاق الموظفين لهذه المطالب من بدل تلوث وتصنيف الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة.

وبدوره قال أمين سر التجمع مجمود المسباح انه تم الرد على كافة المغالطات التي صدرت من ممثلي ديوان الخدمة والصحة المهنية التي كانت أحد أسباب حرمان الموظفين على مدار أعوام.

واوضح ان القرارات السابقة لديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية قالت بعدم استحقاق الموظفين لبدل التلوث وتصنيف الأعمال الشاقة رغم استحقاقهم وعملهم في بيئة عمل ملوثه وشاقة وخطرة وهذا يعد مؤشرا خطيرا في المزاجية وعدم المهنية في اتخاذ القرارات التي تحرم الموظفين من حقوقهم الوظيفية في اهم قطاع في الدولة.

ولفت الى ان التجمع طالب بلجنة تقصي حقائق لتصنيف دقيق وشامل وبمهنية مطلقة حيث ابدى التجمع استعداده التام لاثبات العمل الشاق والملوث الذي يتعرض له العاملين في أي فحص قادم لمنشآت الوزارة.