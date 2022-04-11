أعلنت وزارة المواصلات قيامها بحملة لتحصيل مستحقاتها لدى الغير أسفرت عن تحصيل نحو 9.3 مليون دينار كويتي حوالي (30.5 مليون دولار) من الشركات والمؤسسات والافراد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان هذه الحملة انطلقت 13 مارس الماضي لتحصيل إيرادات مبالغ خدماتها ومنها (الهاتف والفايبر والبرقية والنطاق والمسار وانترنت الالياف الضوئية وغيرها)، مبينة ان هذه الحملة مستمرة حتى تحصيل كل مستحقاتها المالية.

ودعت جميع المستفيدين الى سرعة سداد المستحقات المترتبة عليهم تلافيا لقطع الخدمات المقدمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.