قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إن كوفيد-19 يترك المرء "منهكا ومرهقا جدا" وذلك خلال حديثها إلى العاملين في المجال الصحي ومريض سابق عن تجربتها الخاصة مع "هذا الوباء الرهيب".

وأُصيبت ملكة بريطانيا البالغ عمرها 95 عاما بكوفيد في فبراير ، ووُصفت حالتها بأنها كانت تعاني من أعراض خفيفة تشبه البرد. وعادت لاحقا إلى ممارسة بعض المهام البسيطة.

وتحدثت الملكة عبر الفيديو إلى العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في مستشفى لندن الملكي والذين ساعدوا في بناء وتشغيل وحدة تضم 155 سريرا للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس.

وجاء حديثها إلى الموظفين بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة الملكة إليزابيث بالمستشفى.

وقالت في تصريحات نشرها قصر بكنجهام في وقت متأخر من يوم الأحد "إنه لأمر مدهش، أليس كذلك، ما الذي يمكن عمله عندما تكون هناك حاجة؟".

وتحدثت الملكة أيضا إلى آصف حسين الذي كان مريضا بشدة بسبب كوفيد-19 وفقد أفراد عائلته بسبب الفيروس. وقالت له الملكة "هذا الوباء الرهيب يترك المرء منهكا ومرهقا جدا، أليس كذلك؟".

وسألت الملكة عن كيفية تغلب المرضى على عدم تمكنهم من رؤية أفراد الأسرة. وقالت "من الواضح أنها كانت تجربة مخيفة للغاية".

وقلصت إليزابيث، التي تكمل 96 عاما في وقت لاحق من الشهر الحالي، ارتباطاتها منذ دخولها المستشفى لليلة واحدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب مرض غير محدد.