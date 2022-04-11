طمأنت الفنانة المصرية أميرة العايدي، جمهورها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، بعد امتداد فترة إصابتها لما يزيد على شهر كامل، لافتة إلى أن الإصابة بكورونا منعتها من المشاركة في أعمال درامية تعرض في الموسم الرمضاني 2022، رافضة الكشف عن أسماء هذه الأعمال.

وقالت أميرة العايدي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أطمئن الجمهور بأن حالتي الصحية أصبحت الآن أفضل كثيرا، وأحرص خلال شهر رمضان على متابعة مسلسل (دايما عامر)؛ نظرا لمشاركة ابني يوسف وائل نور في العمل، حيث يجسد دور طالب مشاغب في المدرسة التي من المفترض أن تكون محور حلقات المسلسل، بالإضافة إلى متابعتي لمسلسل (الاختيار3)".

وأكدت أنها تحرص على عدم التدخل في الأمور التي تتعلق بعمل نجلها في المجال الفني، لافتة إلى أنها لم تشارك معه في أي أعمال فنية باستثناء الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وأنها تفضل أن يعتمد نجلها على موهبته فقط في مجال التمثيل.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

وأشارت أميرة العايدي، إلى أن المنصات الإلكترونية أتاحت فرصة كبيرة للجمهور؛ لمتابعة عدد أكبر من المسلسلات الرمضانية في أوقات مختلفة، بعد أن كانت متابعة دراما رمضان قاصرة على شاشة التليفزيون.