جرى اليوم الاثنين إلغاء عشرات الرحلات الجوية في بريطانيا، في ظل استمرار معاناة شركات الطيران بسبب نقص العاملين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية ما لا يقل عن 64 رحلة داخلية أو أوروبية من وإلى مطار هيثرو في لندن، مما أدى إلى تأثر الخطوط في المملكة المتحدة، بين المطار الواقع في غرب لندن وأبردين وإدنبرة ومانشستر ونيوكاسل.

ومن بين الخطوط الدولية التي تأثرت كانت الخدمات من وإلى برلين ودبلن وجنيف وباريس وستوكهولم.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنه قد تم تنبيه الركاب من خلال تحذيرات مسبقة بشأن إلغاءات الرحلات الجوية.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قررت الشهر الماضي خفض جدولها الزمني حتى نهاية شهر أيار/مايو، للحد من الحاجة إلى إلغاء رحلاتها الجوية دون سابق انذار، بسبب نقص العاملين.

جدير بالذكر أن المشكلة تعود جزئيا إلى وجود صعوبات في العثور على موظفين جدد وإجراء فحوصات أمنية لهم، بعد أن تم شطب آلاف الوظائف أثناء فترة تفشي وباء كورونا.