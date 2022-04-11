تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال الألمانية (الاستخبارات المالية) حوالي 414 بلاغا عن نشطات مشبوهة مرتبطة بالتطرف اليميني منذ عام .2017

وبحسب معلومات وردت في رد على طلب إحاطة برلماني، فإن 31 من هذه البلاغات تتعلق بصفقات عقارية لأشخاص من الأوساط اليمينية المتطرفة، بينما تتعلق 13 أخرى بتجارة وتوزيع الأسلحة والذخائر.

ووفقا للبيانات، تتعلق حالات أخرى ببيع منتجات من ملصقات الموسيقى أو غسل أموال مشتبه به في إطار حفلات موسيقية أو مهرجانات.

يُذكر أن السلطات الأمنية شنت يوم الأربعاء الماضي حملة مداهمات كبيرة شارك فيها مئات الضباط في 11 ولاية مستهدفة يمينيين متطرفين مشتبه بهم، وصادرت خلال الحملة مواد دعائية وبيانات.