أكد كلاوديو كوردوني، مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكافحون من أجل البقاء، وقد ازدادت احتياجاتهم بشكل كبير مع وصول معدلات الفقر في صفوفهم إلى 73%.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت وكالة "أونروا"، أطلقت نداءً طارئاً لحشد التمويل الدولي للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان.

ووفقاً لبيان الأونروا، فإنّ التمويل الذي سيتم حشده في هذا النداء، سيوفر مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهجرين من سوريا، جراء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية العميقة وأزمة جائحة "كوفيد-19، إذ أن معاناة هؤلاء اللاجئين هذه الأيام تعد الأصعب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الأونروا، هدى السمرة، إنه بمرور شهر يناير من العام الجاري 2022، يكون قد مرّ ربع قرن على إصدار السلطات اللبنانيّة قراراً يمنع بموجبه إدخال مواد البناء والترميم إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من دون ترخيص، ومنذ أواخر عام 1996 وحتى الآن تتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في شتى المخيمات، ويزداد خطر انهيار المنازل المتهالكة على سكانها، لا سيما في فصل الشتاء نتيجة تسرب مياه الأمطار من الجدران والأسقف.