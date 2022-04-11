توقعت "جمعية الحبوب الأوكرانية" أن يتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية من القمح والذرة لهذا العام.

وتوقعت الجمعية أن يتراجع محصول الذرة بنسبة 39% إلى 1ر23 مليون طن هذا العام، وأن تصل الصادرات منه إلى 20 مليون طن في الموسم التسويقي المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجمعية توقعها بأن يتراجع محصول القمح بنسبة 45% ليصل إلى 2ر18 مليون طن، مع احتمال وصول الصادرات إلى عشرة ملايين طن في الموسم المقبل.

وتوقعت أن يتراجع محصول الشعير بنسبة 40% إلى 2ر6 مليون طن، والصادرات إلى مليوني طن في الموسم القادم.

وأشارت تقديرات الجمعية إلى احتمال تراجع محصول بذور عباد الشمس بنسبة 42% إلى 8ر9 مليون طن.

ولفتت إلى أن إجمالي صادرات الحبوب والبذور الزيتية قد يصل إلى 35 مليون طن في الموسم القادم إذا تمكنت أوكرانيا من توسيع طرق صادراتها، بعد عرقلة الموانئ.

وأشارت إلى أن البلاد يمكنها حاليا تصدير 600 ألف طن من المحاصيل شهريا عبر طرق بديلة، ويمكنها زيادة هذه الكمية إلى مليوني طن.