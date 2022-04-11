شوقت الفنانة مي كساب الجمهور بأحداث مسلسلها الرمضاني (أحلام سعيدة) ومطالبتها بتوقعات المشاهدين .

ونشرت مي كساب - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مشهدا يجمعها بزوجها الذي يلعب دوره الفنان نور محمود تبدو فيها حزينة حيث تطلب الطلاق ، قائلة :" أنا عايزاك تطلقني علشان أنت راجل خاين يا حازم"..

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 3 صديقات علاقتهن ببعضهن غريبة جدا، كل واحدة شخصية مختلفة.

يشارك في بطولة المسلسل يسرا ، وغادة عادل، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجي، وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.