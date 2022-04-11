يسلّط متحف أورسيه الأضواء بدءاً من الثلاثاء على المهندس المعماري الكاتالوني أنطوني غاودي متناولاً أساليب عمل هذا الفنان الاستثنائي والذي لم تلق أعماله شهرة كافية.

ولاستحالة نقل أعمال غاودي (1852-1926) من مبانٍ وأعمدة وفسيفساء ملوّنة في الغالب، إلى المعرض، لجأ القيمون عليه إلى عرض عناصر مشهدية مرتبطة بمجموعة أعماله الفنية.

وبينما يمثّل غاودي فناناً خارج التصنيف، نُسب تاريخياً إلى تيار الحداثة الكاتالونية وإلى تيار الفن الحديث على نطاق أوسع، ويبقى اسم أنطوني غاودي كورنيه مرتبطاً بتاريخ كاتالونيا التي نادراً ما غادرها، وفق القيّمين على المعرض.

وتُعرض في هذا الحدث حوالى مئتي قطعة من أثاث وتصاميم ورسومات وصور فوتوغرافية ونوافذ زجاجية ملوّنة ومجسمات تابعة لغاودي.

ويُفتتح المعرض بمنحوتات خشبية مصنوعة من خشب البلوط تعود إلى كازاميلا، وهو فندق في برشلونة صممه غاودي، أُعيد تشكيلها خصيصا لهذا الحدث.