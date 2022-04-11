ذكرت إحصائية أجرتها مؤسسة "شيلتر" الخيرية البريطانية، أن واحدة من كل 17 أسرة مستأجرة لمسكن قد تلقت إشعارًا بالإخلاء أو من المحتمل أن تتلقى إشعارًا واحدًا بالإخلاء - أي صدور أكثر من 275 ألف أمر إخلاء خلال وقت وجيز.

وقالت المؤسسة البريطانية إن النتائج التي توصلت إليها تشير إلى أن 55 ألف طفل وعائلاتهم قد تم إجلاؤهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وبدأ حوالي 14 ألفا من أصحاب العقارات إجراءات طرد المستأجرين من منازلهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021- بزيادة قدرها 43% عن المجموع في الفترة السابقة.

وتظهر الأبحاث أيضًا أن ما يقرب من نصف المستأجرين (45%) قلقون من أن يصبحوا بلا مأوى بسبب أزمة تكلفة المعيشة.