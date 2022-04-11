ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف اجتماعا بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونواب رئيس قوة الإطفاء العام وبعض قيادات قوة الإطفاء.

ورحب النواف بالحضور ونقل إليهم تحيات القيادة السياسية العليا، مؤكدا تقديرها للجهود التي تبذلها قوة الإطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات من أجل تحقيق الأمن المجتمعي في البلاد.

وبحث الاجتماع آلية العمل ومستوى التنسيق والجاهزية بين قطاعات قوة الإطفاء العام المختلفة، واستعرض نواب رئيس قوة الإطفاء العام خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في كل قطاع، وتم عرض إيجاز عن الحوادث الأخيرة وكيف تعاملت معها فرق قوة الإطفاء العام، إضافة الى استعراض الجهوزية التامة والتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة.

ووجّه النائب الأول بالاستمرار في العطاء وبذل المزيد من أجل حماية الأرواح والممتلكات، كذلك أصدر تعليماته بسرعة صرف مكافأة الأداء ومكافأة الأعمال الممتازة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات للمستحقين قبل إجازة عيد الفطر السعيد، تقديرا للدور الكبير الذي يقومون به لحماية الأرواح والممتلكات.