تتعرض وزيرة الأسرة الألمانية آنه شبيجل لضغوط للاستقالة بسبب قرارها بالذهاب في عطلة مع أسرتها بعد 10 أيام من الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من غرب ألمانيا الصيف الماضي.

في وقت الفيضانات، كانت شبيجل - المنتمية لحزب الخضر - وزيرة محلية لحماية المناخ والبيئة في الحكومة الإقليمية لولاية راينلاند-بفالتس، التي عانت من أكبر عدد من القتلى في فيضانات تموز/يوليو الماضي.

وفي بيان عاطفي تلته أمام صحفيين مساء أمس الأحد، أوضحت شبيجل أسباب حصولها على عطلة لمدة أربعة أسابيع، لكنها وصفتها بـ "الخطأ" واعتذرت.

وذكرت الوزيرة أن عائلتها كانت بحاجة إلى عطلة لأسباب، منها الحالة الصحية لزوجها، الذي أصيب بجلطة في آذار/مارس .2019 وقالت: "لم يعد بإمكانه التأقلم".

وقالت شبيجل ، مع تذبذب صوتها في بعض الأحيان، إن جائحة فيروس كورونا كانت "تحديا مجنونا" لعائلتها و "تركت بصماتها بوضوح" على أطفالها الأربعة في سن الحضانة والمدرسة الابتدائية.

وذكرت شبيجل أنه رغم ذلك كانت العطلة الطويلة في فرنسا خطأ، وقالت: "لقد كان من الخطأ أن نذهب في عطلة لفترة طويلة وأنا أعتذر عن هذا الخطأ".

وكان على شبيجل أيضا أن تصحح تصريحا سابقا بأنها شاركت في اجتماع لمجلس الوزراء خلال عطلتها. وكان الاجتماع مسجل في جدول أعمالها، لكنها لم تشارك فيه.

ولم تعلق شبيجل على مطالبات من المعارضة باستقالتها. كما التزم حزبها الصمت حيال هذه القضية حتى اليوم الاثنين. ومن المقرر أن تجتمع الهيئة التنفيذية للحزب في اجتماع مغلق محدد سلفا اليوم.