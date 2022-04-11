تصاعد الاهتمام بالأغنية في المسلسلات المعروضة خلال موسم شهر رمضان الحالي واستطاع بعضها تحقيق الانتشار الواسع على مدار الأيام الماضية وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصات الرقمية.

وجاء في مقدمة تلك الأغنيات، أغنية "ستو أنا " من مسلسل (مكتوب عليا) والتي حققت حتى الآن أكثر من 3 ملايين و12 ألفا و530 مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

والأغنية أداء أكرم حسني وآيتن عامر وهنادي مهنا وكريم صالح، وكلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور.

ويأتي كليب الأغنية في إطار كوميدي حول علاقة آيتن عامر التي تجسد دور "روقة" ابنة خالة "جلال" الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، وتحبه وتحاول بشتى الطرق لفت نظره إليها ولكنه يصدها لتعلقه بهنادي مهنا.

وثاني تلك الأغنيات هي أغنية المطرب الشعبي أحمد شيبة "طبع الكبير" من مسلسل الكبير أوي 6، والتي تحظى بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 747 ألفا و540 مشاهدة منذ إذاعتها.

وقام أحمد شيبة بتقديم الأغنية في فرح الكبير خلال الحلقة الرابعة من المسلسل الذي تستمر فيه مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس حيث تعود الشخصيات الثلاث للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس.

وقدم شيبة أغنيتين في حفل زفاف الكبير أوي على مربوحة، التي تقوم بدورها الفنانة الشابة رحمة أحمد، إحداهما أغنية زينة الرجال، من كلماته، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس.

وفي المركز الثالث جاءت أغنية "توبه" لأحمد سعد وعمرو سعد تتر مسلسل (توبه) وحققت نسبة مشاهدات بلغت 478 ألفا و766 ، وهي كلمات هشام الجخ وألحان تاكي وأحمد سعد ، وتوزيع تاكي.

واحتلت المركز الرابع أغنية الفنان حمادة هلال ووائل الفشني "اشتاق" من مسلسل (المداح أسطورة الوادي) حيث حققت نسبة مشاهدات بلغت 246 ألفا و912 ، والأغنية من كلمات عبد السميع محمد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا.

أما أغنية تتر مسلسل (فاتن أمل حربي) بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ، والتي غنتها المطربة أنغام بعنوان " أنا مش ضعيفة" ، فقد حققت 142 ألفا و831 مشاهدة وهي من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.

بينما حقق تتر مسلسل "جزيرة غمام" غناء المطرب علي الحجار 24 ألفا و 98 مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب.