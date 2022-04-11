قال أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتعين على الأمريكيين تقييم المخاطر الطبية على كل منهم مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-)، الأمر الذي يشير إلى أن الفيروس أصبح أقل خطورة بفعل العلاجات واللقاحات وكذلك الشعور العام بالارهاق من القيود.

ن فاوتشي قوله لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" "هذا لن يتم التخلص منه ولن يتم القضاء عليه.. وما سيحدث هو أننا سنرى أن كل فرد سيكون عليه أن يقوم بحساباته الخاصة بشأن مدى الخطر الذي يكون مستعدا لتحمله".

وتتناقض تصريحات فاوتشي مع تحذيرات مخيفة وجهها خلال مراحل سابقة من الجائحة منذ عام .2020 ويعد التحول في لهجة إدارة الرئيس بايدن تحولا سياسيا وطبيا: حيث شعر الأمريكيون بالإرهاق من القيود، التي تم رفعها كلها تقريبا- في حين أن اللقاحات والمناعة والعلاجات تساعد في جعل الإصابات أقل خطورة.

وأضاف فاوتشي أن بعض الأشخاص يمكن أن يأخذوا إجراءات احترازية إضافية، موضحا أنه يجب على كل فرد أن يركز على "عمره وما إذا كان هناك أشخاص في منزله أكثر عرضه للتأثر بالإصابة.. وما إذا كان نقله للفيروس إلى منزله سيتسبب له في مشكلات"