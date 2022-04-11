عبدالعزيز الفضلي

اثمرت الجهود التي بذلتها جمعية المعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية الى التوصل بتشكيل لجنة لإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي المعتمد وتحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي من اجل اشراك الموجه الفني في عملية تقييم رئيس القسم للمواد الدراسية .



حيث اصدر وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب قراراً بذلك قبل قليل تلقت الانباء نسخة منه جاء فيه " بعد الاطلاع على:



.قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/36.وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (13727 والمؤرخ في 2022/3/14م والذي أجاز قيام الموجه الفني بالمشاركة الفنية كعنصر من عناصر التقييم ومشاركة الموجه الفني في التقييم في حال رغبة وزارة التربية في ذلك.



ولما كان الجانب الفني يجب تقييمه من قبل المختص الفني لوجود بعض التعارض في التخصصات وحرصا على نزاهة التقييم وضمان عدم حدوث خلافات بشأنه.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر :



أولا: تشكيل لجنة إجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي المعتمد وتحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي لمعرفة مدى إمكانية قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم الكفاءة عن رؤساء أقسام المواد التعليمية حسب ما ورد في كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (13727.



ثانيا: دراسة إشراك الموجه الفني في عملية التقييم كعنصرا من عناصر التقييم الفني وفقا للتالي:



1- التمكن من المادة العلمية



2- الإلمام بالأهداف العامة والتربوية



3- الحرص على نقل الخبرات للأخرين



4- القدرة على قيادة المرؤوسين



5- تقسيم وتوزيع العمل



6- الطموح والعمل على تنمية الذات



7- تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل



ثالثا: إلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة



رابعا: على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ القرار من تاريخه