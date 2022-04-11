أفاد باحثون في كلية الطب جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، بأن الوقاية من الاضطرابات النفسية لدى الشباب قد تقلل أو تؤخر عبء الإصابة بالخرف عند الكبر.

وقام الباحثون بفحص 1.7 مليون نيوزيلندي، تراوحت أعمارهم ما بين 21 و60 عاما، وتم متابعتهم عبر ثلاثة عقود (من 1988 إلى 2018)، حيث اختبر الباحثون ما إذا كان الأشخاص المصابون باضطرابات عقلية معرضين لخطر متزايد للإصابة بالخرف اللاحق، فوجد الفريق البحثي أن الاضطرابات النفسية مرتبطة بالخرف أكثر من ارتباطها بالأمراض الجسدية المزمنة، وهي نتيجة لم يتوقعها الباحثون.

ولوحظ- خلال الدراسة- الارتباط بين مشاكل الصحة العقلية والخرف لدى كل من الرجال والنساء، سواء بالنسبة للخرف المبكر أو الذي يظهر لاحقًا، ولأنواع مختلفة من حالات الصحة العقلية، ولكل من مرض الزهايمر والخرف غير المصحوب بمرض الزهايمر.. ويقول الفريق إن الاضطرابات النفسية هي علامات إنذار مبكر بارزة للخرف اللاحق.